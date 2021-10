Gesundheit : Fast 230 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Die Zahl der registrierten Corona-Neuansteckungen in Schleswig-Holstein ist am Montag deutlich gestiegen auf fast 230 Fälle.

Kiel | Das geht aus den Zahlen der Landesmeldestelle vom Abend (Stand 19.07 Uhr) hervor. Die Behörden zählten aktuell 228 neue Corona-Infektionen, am Sonntag waren es 47 gewesen. Am Montag vor einer Woche waren 113 neue Fälle vermeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Land kletterte auf nun 32,6. Am Vortag hatte die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 E...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.