Kriminalität : Farbanschlag auf Blaue Moschee: Staatschutz ermittelt

Vor wenigen Tagen hat der Staatsschutz Belege vorgestellt, nach denen das Islamische Zentrum Hamburg ein Außenposten Teherans ist. Nun haben Unbekannte die Blaue Moschee mit roter Farbe beschmiert. Der Staatsschutz prüft einen Zusammenhang.

Hamburg | Nach einem Farbanschlag auf die sogenannte Blaue Moschee in Hamburg hat der Staatsschutz des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen. In der Nacht zu Samstag hatten Unbekannte mehrere Beutel mit roter Farbe in den Eingangsbereich der Imam-Ali-Moschee geworfen, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Zudem waren die Wände großflächig mit roter...

