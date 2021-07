Unfälle : Familie verunglückt schwer mit Auto: Drei Menschen verletzt

Eine Familie ist zwischen Risum-Lindholm und Niebüll (Kreis Nordfriesland) schwer mit dem Auto verunglückt.

Risum-Lindholm | Die 58-jährige Fahrerin war am frühen Samstagmorgen mit ihrer 29-jährigen Tochter und dem ein Jahr alten Enkel auf der Bundesstraße 5 gen Norden unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei-Leitstelle in Flensburg. Aus unbekannter Ursache sei das Auto in einer Kurve von der Straße abgekommen, abgerutscht und gegen einen Baum geprallt. Während ...

