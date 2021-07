Prozesse : Falscher Polizist legt vor Gericht Geständnis ab

Ein falscher Polizist muss sich seit Donnerstag vor dem Amtsgericht Itzehoe verantworten.

Itzehoe | Die Verteidigung hat zu Prozessbeginn ein Geständnis des 23 Jahre alten Angeklagten verlesen, wie Rechtsanwalt Rolf Werner Becker am Donnerstag sagte. In der Verhandlung habe sich sein Mandant direkt an das 83 Jahre alte Opfer gewandt. „Er hat sich entschuldigt bei der Frau.“ Der Mann ist wegen bandenmäßigen Betrugs angeklagt. Zuvor hatte der NDR darü...

