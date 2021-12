Verkehr : Fahrplanwechsel: Wieder schneller nach Hamburg

Mehr als drei Monate mussten Fahrgäste deutlich längere Fahrtzeiten in Kauf nehmen, nun werden die Bauarbeiten abgeschlossen. Es ist nicht die einzige Änderung, der neue Fahrplan mit sich bringt.

Berlin | Bahn-Fahrgäste zwischen Berlin und Hamburg sind vom nächsten Wochenende an wieder in gewohnter Reisezeit unterwegs. Am Sonntag (12. Dezember) geht die Schnellfahrstrecke nach gut dreimonatigen Bauarbeiten wieder ans Netz. Züge müssen nicht mehr umgeleitet werden. Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag wird außerdem der Bahnhof Zoo wieder zum Fernbahnhof. ...

