Kriminalität : Fahrgäste setzen aggressiven Raucher in Regionalbahn fest

Der bloße Blickkontakt einer Frau im Zug von Hamburg nach Lübeck hat einen Mann mit glimmender Zigarette ausrasten lassen.

Reinfeld | Zwei Fahrgäste kamen der Frau zur Hilfe und setzten den 43-Jährigen bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest. In Reinfeld (Kreis Stormarn) war der aggressive Mann am Dienstag mit brennender Zigarette in den letzten Doppelstockwagen des Zuges eingestiegen und durch den oberen Gang gelaufen, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Ein Fahrgast ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.