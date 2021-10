Behindertensport : FC St. Pauli wieder Blindenfußball-Meister

Das Team des FC St.

Bonn | Pauli ist nach 2017 erneut deutscher Meister im Blindenfußball. Die Mannschaft sicherte sich den Titel dank eines 1:0-Erfolgs gegen den direkten Konkurrenten MTV Stuttgart im siebten und abschließenden Punktspiel am Samstag in Bonn. Das entscheidende Tor für die Hanseaten erzielte Jonathan Tönsing per Strafstoß. Der Torjäger verbuchte damit seinen 26....

