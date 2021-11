Fußball : FC St. Pauli vereinbart Test gegen Viborg FF aus Dänemark

Fußball-Zweitligist FC St.

Hamburg | Pauli hat für die letzte Länderspiel-Woche des Jahres ein Testspiel vereinbart. Am 11. November tritt die Mannschaft von Cheftrainer Timo Schultz in Norderstedt gegen den dänischen Erstligisten Viborg FF an, wie der Kiezclub am Montag mitteilte. Der Anpfiff im Edmund-Plambeck-Stadion erfolgt um 14.00 Uhr. Das Match wird eine 2G-Veranstaltung sein. Das...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.