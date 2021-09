Fußball : FC St. Pauli plant gegen Dresden erneut 2G-Modell für Fans

Wie zuletzt schon gegen den FC Ingolstadt (4:1) wird Fußball-Zweitligist FC St.

Hamburg | Pauli auch im Heimspiel gegen Dynamo Dresden am 3. Oktober (13.30 Uhr/Sky) im Rahmen des 2G-Modells nur geimpften oder genesenen Fans den Stadionzutritt gewähren. Wie der Kiezclub dazu am Mittwoch mitteilte, beginnt am Donnerstag (10.00 Uhr) zunächst der Vorverkauf für Dauer- und Jahreskarteninhaber. Nach einem Beschluss des Hamburger Senats vom Di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.