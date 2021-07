Fußball : FC St. Pauli plant Torwart-Rotation in Liga und Pokal

Fußball-Zweitligist FC St.

Hamburg | Pauli wird eine Torwart-Rotation in Ligabetrieb und DFB-Pokal vornehmen. „Beide Torhüter haben das in der Vorbereitung richtig gut gemacht“, sagte Trainer Timo Schultz am Freitag. „Wir haben das jetzt so geregelt, dass Nikola Vasilj in der Liga im Tor steht und Dennis Smarsch im Pokal.“ Der 25-jährige Bosnier Vasilj wechselte ablösefrei vom ukrainisch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.