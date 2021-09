Fußball : FC St. Pauli: Schultz will den „Funken überspringen lassen“

Trainer Timo Schultz freut sich vor dem Heimspiel der Zweitliga-Fußballer des FC St.

Hamburg | Pauli am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den FC Ingolstadt auf eine tolle Kulisse: „Die Stimmung war schon bei den letzten Heimspielen wirklich klasse. Jetzt wird noch ein bisschen mehr Stimmung in der Bude sein. Es liegt an uns, den Funken durch Einsatz, den unbedingten Willen, Teamgeist und Leidenschaft überspringen zu lassen“, sagte der 44-Jährige am...

