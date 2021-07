Notfälle : Experten sprengen Weltkriegsgranate in Lübeck

Experten des Kampfmittelräumdienstes haben am Sonntagabend eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg am Klempauer Hof-See in Lübeck gesprengt.

Klempau | Ein Angler hatte die englische Splittergranate am Nachmittag während der Fahrt mit seinem Boot im Uferbereich entdeckt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 57-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei. Beamte sperrten den Wanderweg an dem See zwischenzeitig ab, damit die Experten die Weltkriegsgranate vor Ort kontrolliert sprengen konnten. ...

