Fußball : Ex-Profi Harnik warnt den HSV vor dem „Spiel mit dem Feuer“

Ex-Profi Martin Harnik erwartet ein spannendes Derby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV in der 2.

Hamburg | Fußball-Bundesliga. „Es wird in dieser Woche sehr knistern. Das spüre ich bei mir selbst. Solche Spiele machen die Zweite Liga noch interessanter als die Bundesliga. Wir werden große Intensität erleben“, sagte der 34-Jährige der „Bild“-Zeitung vor dem Duell am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1). Harnik, der in seiner Profikarriere für beide Clubs g...

