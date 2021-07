Golf : Evian Championship: Henseleit nach zwei Runden auf Platz 35

Die Hamburger Profigolferin Esther Henseleit hat souverän den Einzug in das Finalwochenende bei der Evian Championship in Frankreich erreicht.

Évian-les-Bains | Nach zwei Runden bei dem mit 4,5 Millionen Dollar dotierten Turnier der LPGA-Tour, das zu den fünf Major-Turnieren der Frauen zählt, liegt die 22-Jährige am Freitag auf dem Platz am Genfersee mit 140 Schlägen auf dem geteilten 31. Rang. Mit zwei Versuchen unter Par ist Henseleit die zweitbeste Deutsche nach Sophia Popov (139/25.). In Führung liegt ...

