Wetter : Es bleibt ungemütlich im Norden: Weitere Sturmfluten möglich

Beim ersten Sturmtief des Herbstes blieben in Hamburg am Donnerstag größere Schäden aus. Eine Sturmflut überschwemmte den Fischmarkt. Weitere Sturmfluten am Freitag sind nicht ausgeschlossen.

Hamburg | Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den Freitag an der Küste teils schwere Sturmböen - es bleibt ungemütlich im Norden. Zum Wochenende werde allerdings ein Hochdruckgebiet erwartet, sagte ein DWD-Sprecher. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnte unterdessen, weitere Sturmfluten am Freitag seien nicht ausgeschlossen. ...

