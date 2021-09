Fußball : Erzgebirge Aue peilt Sieg gegen den HSV an

Im zweiten Spiel unter Interimstrainer Marc Hensel setzt der kriselnde Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue auf die Rückkehr seiner Heimstärke.

Aue | Am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) erwartet das Schlusslicht den Hamburger SV, der in bisher acht Spielen erst einmal verloren hat. „Wir haben gegen den HSV immer gute Ergebnisse geliefert. Jeder muss das Bewusstsein haben, wo wir stehen und die Situation annehmen. In den letzten Jahren hatten wir diese Problematik nicht“, sagte Hensel am Donnerstag. Man...

