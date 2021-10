Wetter : Erster Herbststurm: Orkanartige Böen an der Nordsee möglich

Der erste richtige Herbststurm des Jahres erfasst auch den Norden. Meteorologen warnen vor vereinzelten orkanartigen Böen an der Nordseeküste. Doch für viele Urlauber ist das windige, aber milde Wetter eine Attraktion.

Hamburg | Die Menschen in Schleswig-Holstein und Hamburg müssen am Donnerstag mit schweren Sturmböen rechnen. An den Küsten seien vereinzelt orkanartige Böen nicht ausgeschlossen, sagte die Meteorologin Julia Schmidt vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Mittwoch. Im Binnenland erreichten die Böen immer noch Windstärke 9 bis 10, also 75 bis 90 km/h. Es sei der er...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.