Schiffbau : Erster Auftrag für Nobiskrug-Werft nach Übernahme

Knapp zwei Monate nach Übernahme durch die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) hat die Rendsburger Werft Nobiskrug einen ersten Auftrag erhalten.

Rendsburg | Die Werft soll eine mehr als 120 Meter lange Superjacht umfassend modernisieren. „Im Zuge vertrauensvoller und produktiver Verhandlungen ist es uns innerhalb kürzester Zeit gelungen, Nobiskrug wieder erfolgreich am Markt zu positionieren“, sagte Nobiskrug-Geschäftsführer Philipp Maracke am Dienstag. An den Arbeiten sind den Angaben zufolge alle Sch...

