Konflikte : Erste gerettete Afghanen in Hamburg angekommen

Nach einer dramatischen Rettung durch die Bundeswehr sind 19 Afghanen in Hamburg eingetroffen. Sie seien froh und dankbar, nun in Sicherheit zu sein, sagt eine Begleiterin der Bundeswehr. Alle Geretteten seien aber in Sorge um ihre Angehörigen.

Hamburg | Nach ihrer Rettung durch die Bundeswehr aus Kabul sind am Mittwoch 19 Afghanen im Hamburger Erstaufnahmezentrum eingetroffen. Ein Reisebus, begleitet von zwei Fahrzeugen der Feldjäger, brachte die afghanischen Ortskräfte mit ihren Familien vom Frankfurter Flughafen in die Unterkunft im Hamburger Stadtteil Rahlstedt. „Es war eine sehr emotionale Rei...

