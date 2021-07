Gesundheit : Erste Partys ohne Abstand und Maske in drei Discos im Norden

Im Rahmen eines wissenschaftlich begleiteten Modellprojekts sind ab heute in drei Diskotheken in Schleswig-Holstein wieder Partys ohne Masken und Abstand geplant.

Henstedt-Ulzburg | Innerhalb von vier Wochen dürfen das „Joy“ in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg), das „Horizon“ in Oldenburg in Holstein und das „Bootshaus“ in Flensburg jeweils drei Abende veranstalten. Zwar können Discos im Land seit Ende Juni generell wieder öffnen - aber nur mit Maskenpflicht und für maximal 125 Personen. Im Rahmen des Modellprojekts sind in dr...

