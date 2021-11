Elektro : Erste Ladestation für E-Taxis in Hamburg eröffnet

Hamburg will, dass die Taxis der Stadt elektrisch fahren. Dazu wird seit Frühjahr der Kauf Hunderter E-Taxis gefördert. Sie sollen ihre Batterien in Zukunft auch an speziellen Taxi-Ständen laden können - mit besonders hoher Geschwindigkeit.

Hamburg | Die Hamburger Taxi-Flotte soll künftig elektrisch fahren - nun wurde in der Stadt der erste Stand für E-Taxis eröffnet. Dort gibt es zwei Schnell-Ladestationen exklusiv für Taxis, wie die Verkehrsbehörde am Mittwoch mitteilte. Die E-Taxis können dort ihre Batterien mit Ökostrom von Hamburg Energie laden. Innerhalb von 30 Minuten seien 80 Prozent Batte...

