Gesundheit : Erste Corona-Impfaktionen für Kinder gestartet

Lange Schlangen schon vor der Öffnung: Die ersten Impfungen für Kinder in Schleswig-Holstein werden gut angenommen. Es gibt zwei offene Impfaktionen im Land, weitere sollen folgen. Ab Donnerstag werden auch zentral Termine vergeben.

Flensburg | Bereits am frühen Morgen bildeten sich lange Schlangen: Am Dienstag hat in Schleswig-Holstein mit zwei Familien-Impfaktionen die Impfkampagne für fünf- bis elfjährige Kinder begonnen. Bei den offenen Aktionen im Citti-Park in Lübeck sowie in Schenefeld bei Hamburg im dortigen Einkaufszentrum konnten sich nicht nur Erwachsene ihren Piks gegen Corona ab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.