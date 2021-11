Handball : Ersatzgeschwächte Flensburger gewinnen 28:20 in Bukarest

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben allen Corona-Problemen getrotzt und einen wichtigen Sieg in der Vorrunde der Champions League gefeiert.

Flensburg | Beim rumänischen Meister Dinamo Bukarest siegte der Bundesligist am Donnerstag mit 28:20 (13:13), durch den Erfolg verbesserten sich die Norddeutschen auf Platz fünf in der Gruppe B. Mit neun Treffern hatte Aaron Mensing entscheidenden Anteil am Sieg. Für Bukarest waren Raul Nantes und Valentin Ghionea je fünfmal erfolgreich. Bei den Flensburgern f...

