Notfälle : Erneut 5-Zentner-Bombe in Hamburg-Harburg gefunden

Bei Sondierungsarbeiten im Hamburger Bezirk Harburg ist erneut eine 5-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden.

Hamburg | „Und das wird nicht die letzte sein“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag. Es ist bereits die dritte Bombe innerhalb einer Woche, die in dem großen Baufeld entdeckt wurde. Der Blindgänger sollte noch am Montag entschärft werden. Die Feuerwehr hat mit Evakuierungen begonnen, im Sperrradius von 300 Metern rund um die Fundstelle leben jedoch nur wen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.