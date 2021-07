Arbeitsmarkt : Erholung am Hamburger Arbeitsmarkt geht weiter

Im Sommermonat Juli steigt die Arbeitslosigkeit in der Regel an. In diesem Jahr ist das nach langer Zeit anders - ein Indiz dafür, dass die Erholung am Arbeitsmarkt voran geht.

Hamburg | Der Hamburger Arbeitsmarkt kämpft sich weiter mit kleinen Schritten aus dem tiefen Corona-Tal. Im Juli ging die Arbeitslosigkeit entgegen saisonüblicher Muster sogar leicht zurück. „Der Arbeitsmarkt in Hamburg hält sich stabil, Arbeitgeber bauen sukzessive Kurzarbeit ab“, sagte der Geschäftsführer der Hamburger Agentur für Arbeit, Reinhold Wellen, am ...

