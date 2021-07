Gesundheit : Erfolgreiche Sonderaktion: Über 2100 Impfungen ohne Termin

Mehr als 2100 Menschen haben sich am Samstag bei einer Sonderaktion im Hamburger Impfzentrum ohne Termin impfen lassen.

Hamburg | Aufgrund der guten Resonanz prüft die Gesundheitsbehörde, ob die Aktion wiederholt werden kann, wie Behördensprecher Martin Helfrich mitteilte. Das Angebot richtete sich an Menschen, die in der Arbeitswoche nur schwer einen Termin wahrnehmen können oder von Arztpraxen bislang nicht berücksichtigt worden sind. Helfrich betonte, dass alle am Samstag ...

