Notfälle : Entschärfung einer Fliegerbombe am Freitag mit Evakuierungen

Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg werden in den Gemeinden Oststeinbek und Glinde im Kreis Stormarn am Freitag zahlreiche Straßen gesperrt.

Glinde | Ab 7.30 Uhr müssten Anwohner in einem Radius von 1000 Metern um die Fundstelle ihre Häuser und Wohnungen verlassen, teilte die Gemeinde Glinde auf ihrer Internetseite mit. Betroffen sei ein Gebiet zwischen dem Papendieker Redder in Glinde im Norden, der Möllner Landstraße in Oststeinbek im Westen, dem Havighorster Weg in Glinde im Süden sowie und d...

