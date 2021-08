Energie : Endpunkte für Stromautobahn Suedlink nehmen Gestalt an

Die Endpunkte der geplanten Stromautobahn Suedlink zwischen Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg nehmen Gestalt an.

Brunsbüttel | Die Übertragungsnetzbetreiber Tennet und TransnetBW haben den Auftrag zum Bau von zwei Konverterstationen an Siemens vergeben, wie beide Unternehmen am Montag mitteilten. „Das Vergabevolumen für beide Anlagen liegt bei mehreren Hundert Millionen Euro“, heißt es in der Mitteilung. „Insgesamt beläuft sich das Investitionsvolumen für SuedLink auf rund ze...

