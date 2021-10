Luftverkehr : Emirates fliegt wieder mit A380 zwischen Dubai und Hamburg

Flugzeugfans können sich wieder auf einen Hingucker am Hamburger Flughafen freuen: Die arabische Airline Emirates bedient die Strecke Dubai-Hamburg von Sonntag an nach 19-monatiger Pause wieder mit dem weltgrößten Passagierjet A380 - nach Angaben des Flughafens als einzige Fluggesellschaft.

Hamburg | „Ab dann täglich“, berichtete der Airport am Donnerstag. Als die Passagierzahlen während der Corona-Pandemie sanken, hatte Emirates auf der Strecke vorübergehend auf Jets des Typs Boeing 777 umgestellt. Der A380-Flug EK59 startet täglich um 8.50 Uhr in Dubai mit Landung um 12.55 Uhr in Hamburg. Der Rückflug EK60 verlässt Hamburg dann jeweils um 15....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.