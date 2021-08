Musik : Elbphilharmonie wird zum Corona-Impfzentrum

Nach dem HSV-Stadion wird auch die Elbphilharmonie zum Corona-Impfzentrum.

Hamburg | Am Freitag (3. September) öffnet das Konzerthaus seine Künstlerzimmer für eine Impfaktion in großem Stil: Von 14 bis 22 Uhr kann sich jede und jeder dort per Erst- oder Zweitimpfung den Piks abholen, der gegen das Coronavirus schützt, teilte die Elbphilharmonie am Freitag mit. Verabreicht werden wahlweise die Vakzine von Biontech oder Johnson & Johnso...

