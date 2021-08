Bahn : Eingeschränkter Zugverkehr: Donnerstag wird weiter gestreikt

Der Streik der Lokführer sorgt im Norden für ausfallende Züge und Verspätungen - und es wird weitergehen. Die Gewerkschaft GDL zeigt sich zufrieden. Die Bahn bemüht sich, einen Ersatzverkehr aufrechtzuerhalten.

Hamburg | Zugausfälle und Verspätungen: Nach starken Einschränkungen am Mittwoch wegen des bundesweiten Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) müssen sich Reisende im Norden auch am Donnerstag auf ähnliche Auswirkungen einstellen. „Es wird genauso weitergehen“, sagte ein GDL-Sprecher des Bezirks Nord. Am Mittwoch sei bereits ein großer Teil de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.