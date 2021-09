Unfälle : Eine Tote, ein Schwerverletzter bei Verkehrsunfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Gelting (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Donnerstag eine Frau ums Leben gekommen.

Stangheck | Wie die Polizei mitteilte, war ein 70-Jähriger am frühen Nachmittag mit seinem Wagen in Stangheck aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Seine 60 Jahre alte Beifahrerin starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. ...

