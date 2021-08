Kriminalität : Einbruch in Norderstedter Haspa-Filiale: Feuer nebenan

In einem Haus in der Innenstadt von Norderstedt (Kreis Segeberg) ist zuerst in eine Filiale der Haspa eingebrochen worden - und wenig später brannte eine Wohnung.

Norderstedt | Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte nach Geschäftsschluss am Freitagnachmittag und am Sonntagmittag gewaltsam in die Filiale ein, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Am Montagmorgen habe es dann in einer Wohnung im selben Gebäude gebrannt. Ob ein Zusammenhang besteht, werde ermittelt. Nach einem Bericht des „Hamburger A...

