Kultur : Ein Monat voller Kultur: Hamburger Kultursommer ist eröffnet

Mehr als 700 Veranstaltungen an rund 100 Hamburger Orten: Der Kultursommer ist am Donnerstagabend auf dem Spielbudenplatz eröffnet worden.

Hamburg | Nach vielen Monaten coronabedingter Stille sollen die Projekte Lebenslust und Energie in die Stadt zurückbringen, hatte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) dazu erklärt. Moderator Michel Abdollahi führte durch den Auftakt-Abend mit Musik und interessanten Gesprächspartnern. Bis zum 16. August gibt es Kunst und Kultur in 39 Stadtteilen in Parks...

