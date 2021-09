Museen : Ein Jahr nach der Ankunft: „Peking“ kann besichtigt werden

Vor mehr als 100 Jahren begann die „Peking“ ihre Reise im Hamburger Hafen. Zuletzt drohte ihr in New York der Verfall. Vor einem Jahr kehrte das legendäre Schiff in seinen Heimathafen zurück.

Hamburg | Ein Jahr nach der Ankunft der Viermastbark „Peking“ in Hamburg können die Menschen den historischen Frachtsegler erstmals an Bord besichtigen. Von Mittwoch an bis zum 31. Oktober bietet die Stiftung Historische Museen Hamburg Baustellenführungen an, teilte die Stiftung mit. An ihrem vorläufigen Liegeplatz am Bremer Kai - direkt gegenüber dem Schuppen ...

