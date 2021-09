Kriminalität : Ehefrau vergewaltigt und getötet: Urteil erwartet

Im Prozess gegen einen 47-Jährigen, der in Schuby (Kreis Schleswig-Flensburg) seine Frau vergewaltigt und getötet haben soll, will das Landgericht Flensburg heute sein Urteil verkünden.

Flensburg | Der Angeklagte soll die 41-Jährige am 11. November 2020 laut Anklage im Schlafzimmer mit einem Messer angegriffen, gefesselt, geknebelt und vergewaltigt haben. Dabei hat der Mann nach Ansicht der Staatsanwaltschaft billigend in Kauf genommen, dass die Frau verblutet. Danach habe der Deutsche zudem Feuer in dem gemeinsam bewohnten Haus gelegt, um die T...

