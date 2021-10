Volleyball : ETV Hamburg erreicht Pokal-Achtelfinale

Die Zweitliga-Frauen des Eimsbüttler TV Hamburg haben sich ein Pokal-Achtelfinalspiel gegen den deutschen Volleyball-Meister Dresdner SC erkämpft.

Hamburg | Am Samstagabend setzten sich die Hanseatinnen im Duell mit dem Ligakonkurrenten SCU Emlichheim mit 3:0 (25:23, 25:21, 26:24) durch und erreichten damit die Runde der 16 besten Clubs. Die Partie gegen Dresden findet am 7. November (16.00 Uhr) in der Halle Hoheluft statt. ...

