Freizeit : E-Bike-Safaris zum Sonnenaufgang in der blühenden Heide

Zehn Jahre lang tourte Fotograf Michael Poliza durch die Welt, war im Durchschnitt sechs bis acht Monate unterwegs. Seit Corona entdeckt er Hamburgs Umgebung und bietet exklusive Bike-Touren an. Die Lüneburger Heide ist zur Blüte ein Erlebnis.

Bispingen | Ein Sonnenaufgang in der Lüneburger Heide um 6.15 Uhr ist ein besonderes Erlebnis. Die lila Blüten leuchten intensiv, der Morgentau reflektiert das Licht. Ausgebremst durch Corona bietet der Fotograf Michael Poliza seit vergangenem Jahr Touren in der Umgebung von Hamburg an. „Ein Sonnenaufgang hat einfach eine Magie“, sagt der 60-Jährige. Mit E-Bikes ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.