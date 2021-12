Kriminalität : Durchsuchungen in Berlin nach Bankeinbruch im Norden

Durchbruch in den Ermittlungen zu einem spektakulären Bank-Coup in Schleswig-Holstein? Im Fall von mehr als 600 aufgebrochenen Schließfächern durchsucht die Polizei bei einer Razzia Räume in Berlin. Verbindungen zu weiteren Fällen sind möglich.

Norderstedt | Der millionenschwere Einbruch in eine Sparkasse im schleswig-holsteinischen Norderstedt hat im Sommer bundesweit Schlagzeilen gemacht. Vier Monate später könnten die Ermittler der Aufklärung deutlich näher gekommen sein. Am Freitag ging die Polizei mit einer Razzia in Berlin gegen Verdächtige vor. Mehrere Wohnungen in Spandau, Neukölln und Tempelhof, ...

