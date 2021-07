Notfälle : Durchsage überhört: Reisender landet in Abstellgruppe

Ein Bahnreisender hat am Mittwoch während der Bahnfahrt von Hamburg einen Film geguckt und dabei offensichtlich eine wichtige Durchsage überhört.

Neumünster | Erst als sein Zug in die Abstellgruppe in Neumünster gefahren worden sei, habe der 49-Jährige die Unaufmerksamkeit bemerkt und die Bundespolizei per Telefon um Hilfe gebeten, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Er habe die Beamten angerufen und angegeben, in einem abgestellten Zug in der Abstellgruppe zu sein und sich nicht heraus zu trauen. In Beg...

