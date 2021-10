Tarife : Durchbruch im Tarifstreit im Groß- und Außenhandel im Norden

Nach knapp viermonatigen Verhandlungen haben die Gewerkschaft Verdi und der Unternehmensverband AGA ihren Tarifstreit um die Entlohnung der rund 35.000 Beschäftigten im Groß- und Außenhandel Schleswig-Holsteins beigelegt.

Neumünster | Die Tarifparteien einigten sich in ihrer vierten Verhandlungsrunde rückwirkend zum 1. Oktober auf eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 3 Prozent. Ein weiteres Plus von 1,7 Prozent gebe es zum 1. April 2022, teilten die Gewerkschaft Verdi Nord und der AGA Unternehmensverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen am Freitag mit. Die Ausbildung...

