Kriminalität : Drogenhandel per Internet und Post: Zwei Männer verhaftet

Zwei Männer, die Drogen im Internet verkauft und per Post verschickt haben sollen, sind in Hamburg-Rahlstedt und Prisdorf (Kreis Pinneberg) verhaftet worden.

Prisdorf | Nach bisherigen Ermittlungen gingen demnach rund 79 Kilogramm Marihuana, 9 Kilogramm Ecstasy und 8 Kilogramm Haschisch in mehr als 1600 Sendungen an Abnehmer im gesamten Bundesgebiet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, seien die Ermittler bereits im vergangenen Jahr auf die Spur eines 44-Jährigen in der Hansestadt gekommen. Er soll im großen ...

