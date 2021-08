Landtag : Dissens über Aufnahme-Kriterien für afghanische Flüchtlinge

Schleswig-Holstein ist bereit für die Aufnahme Geflüchteter aus Afghanistan. Doch in der Jamaika-Koalition ist Streit ausgebrochen in der Frage, welche Menschen aus der Region Schutz erhalten sollen.

Kiel | In Schleswig-Holsteins Jamaika-Koalition gibt es einen Dissens über die langfristige Strategie für die Aufnahme von Geflüchteten aus Afghanistan. „Es kommt nicht darauf an, ob es sich dabei um Frauen, Männer oder Kinder handelt“, sagte der FDP-Rechtspolitiker Jan Marcus Rossa am Dienstag. Es dürfe nur der individuelle Gefährdungsgrad zählen. Als Beisp...

