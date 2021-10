Natur : Diesjährige Sandaufspülung vor Sylt beendet

Die diesjährigen Sandaufspülungen vor Sylt zum Schutz der Insel sind beendet.

Westerland | Sylt sei damit für den Winter gerüstet, teilte der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN) am Donnerstag mit. Zwischen Anfang Mai und Mitte Oktober wurden demnach rund 2,45 Millionen Kubikmeter Sand an der Westküste von Sylt aufgespült. Knapp die Hälfte wurde auf drei Abschnitte in Hörnum, einen in List u...

