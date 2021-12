Kriminalität : Diebe schleichen sich in Kino: 20-Jähriger festgenommen

Mehrere Diebe haben am Samstag Kinobesucher in Hamburg bestohlen.

Hamburg | Einer von ihnen wurde festgenommen. Der Polizei zufolge hatten sich die Täter vermutlich durch einen geöffneten Notausgang in das Kino im Stadtteil Barmbek geschlichen. Daraufhin sollen sie Besuchern in mehreren Sälen Gegenstände entwendet haben. Als die Diebe flüchten wollten, versuchten Kinobesucher, sie zu stoppen, wie die Polizei am Sonntag mit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.