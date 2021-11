Agrar : Die Suche nach dem schönsten Weihnachtsbaum kann beginnen

Wo gibt es die schönsten Weihnachtsbäume? Bald machen sich wieder viele Schleswig-Holsteiner auf die Suche nach Nordmanntannen, Blaufichten oder Kiefern, um zu Weihnachten ihr Wohnzimmer mit einem festlichen Baum zu schmücken.

Schmalfeld | Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein startet die Saison heute in Schmalfeld (Kreis Segeberg) mit der Übergabe einer Tanne an die Senioren einer Tagespflegeeinrichtung. Als Alternative zu Bäumchen aus Plantagen bieten die Landesforsten Schleswig-Holstein erstmals Ökoförstertannen an. Interessierte können ihre Nordmanntanne direkt im Wald aus...

