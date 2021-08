Fußball : Derby: St. Pauli bleibt nach 3:2 gegen HSV Stadtmeister

Simon Makienok hat den FC St.

Hamburg | Pauli mit einem Doppelpack zum Sieg im brisanten Hamburger Stadtduell der 2. Fußball-Bundesliga gegen den HSV geführt. Der Däne trug am Freitagabend in der rassigen Partie mit seinen Treffern in der 56. und 58. Minute zum prestigeträchtigen und verdienten 3:2 (1:1)-Erfolg des Kiezclubs gegen den ungeliebten Nachbarn maßgeblich bei. Finn Ole Becker ...

