Fußball : „Der größte Anker“: Schultz lobt starke St. Pauli-Defensive

Trainer Timo Schultz führt den sportlichen Höhenflug des FC St.

Hamburg | Pauli in der laufenden Spielzeit der 2. Fußball-Bundesliga vor allem auf die deutlich verbesserte Defensivarbeit im Team zurück. Nur acht Gegentore in den ersten neun Spielen belegen beim Überraschungstabellenführer die Fortschritte in St. Paulis Hintermannschaft. „Das ist sicherlich der größte Anker, den wir vor der Saison gesetzt haben“, sagte der 4...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.