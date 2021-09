Ernährung : Der Kohl ist der Star: 35. Dithmarscher Kohltage beginnen

Mit dem offiziellen Anschnitt des ersten Kohlkopfes beginnen am heutigen Dienstag (Programm ab 9.30 Uhr) die 35.

Neuenkirchen | Dithmarscher Kohltage. In Anwesenheit von Agrarminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) will Kreispräsidentin Ute Borwieck-Dethlefs zum Messer greifen und die Ernte des Gemüses starten. Der Kohlanschnitt auf dem Hof der Familie Piening in Tiebensee wird im Internet übertragen und auf einer Leinwand auf dem Heider Marktplatz gezeigt. Mehr als 90 Millio...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.