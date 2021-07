Feste : Der Hamburger Sommerdom steht in den Startlöchern

Die ersten Wohnwagen stehen und in so mancher Ecke auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg wird bereits emsig geschraubt. Am 30. Juli geht es los und die Schausteller starten nun den Aufbau der Buden und Fahrgäste - allerdings mit einem durchaus bangen Blick.

Hamburg | Auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg hat der Aufbau des Sommerdoms begonnen. Rund 200 Schausteller werden bis Ende Juli ihre Buden und Fahrgeschäfte für das große Volksfest aufgebaut haben. „Wir sind so froh, dass es nun wieder losgeht“, sagte Sascha Belli vom Landesverband des Ambulanten Gewerbes und der Schausteller Hamburg. Der Leiter der Fachgrupp...

